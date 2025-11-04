Tiyatro, sinema ve televizyonun usta ismi Ahmet Gülhan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 85 yaşındaki sanatçının ölümü, hem sanat dünyasında hem de sevenleri arasında derin bir üzüntüye neden oldu.

Uzun yıllar sahne ve ekranda iz bıraktı

Ahmet Gülhan, kariyeri boyunca tiyatro sahnelerinde ve televizyon ekranlarında sayısız yapımda rol aldı. Usta oyunculuğu, mizahi üslubu ve sahne disipliniyle Türk sanatına büyük katkı sundu.

Veda mesajları peş peşe

Sanatçının vefat haberinin ardından çok sayıda oyuncu ve meslektaşı sosyal medyada taziye mesajları paylaştı. Usta oyuncunun cenaze törenine ilişkin detayların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.