Alaçatı’da eğlence mekanına silahlı saldırı! O anlar kamerada

İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi’nde sabaha karşı kapalı durumdaki bir eğlence mekanına kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Alaçatı'da meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler, kapalı durumdaki bir eğlence mekanına tabanca ile ateş açtı. Çok sayıda merminin isabet ettiği iş yerinde maddi hasar oluştu.

Saldırı Anı Kamerada

Saldırının bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganların tehdit içerikli sözler söyledikten sonra mekana ateş açtıkları anlar yer aldı.

Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Saldırganlar Her Yerde Aranıyor

Olayın ardından Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırgan veya saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve olayın nedeninin aydınlatılması için soruşturma sürüyor.

