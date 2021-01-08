THY'nin hazırlattığı Dr. Mehmet Öz'ün oynadığı TK Extra Care videosuna yoğun ilgi

Türk Hava Yolları (THY) tarafından hazırlanan Dr. Öz ile TK Extra Care isimli güvenli seyahat programı tanıtım videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Türk Hava Yollarının (THY) "Dr. Öz ile TK Extra Care" güvenli seyahat programı tanıtım videosu, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

ABD'de yaşayan Türk cerrah Dr. Mehmet Öz'ün yer aldığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yolcuların uçakla seyahatlerinde yapması gerekenler ile uygulanan tedbirlerin yer aldığı video, yaklaşık 4 dakika sürüyor.

Birçok kullanıcı tarafından izlenen ve paylaşılan video için THY'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Uçuş güvenliğinize her şeyden fazla önemsiyoruz. Bu nedenle standartların ötesine geçiyor ve yolculuğunuzun her anı için yüksek standartlara sahip bir koruma protokolü olan Dr. Öz ile TK Extra Care uygulamamızı sunuyoruz." denildi.

Sağlıklı ve güvenli bir uçuş deneyimi için yolcuları bekleyen koruma protokolünün beş adımdan oluştuğu aktarılan duyuruda, "Uçuş öncesi, havalimanı, uçağa biniş, uçak içi ve uçaktan iniş. TK Extra Care ile yolculuğunuzun her adımında sağlığınız yüksek standartlarla korunuyor. Aldığımız tüm önlemleri en ince ayrıntısına kadar düşünüyoruz. Diğer sorularınız için hijyen uzmanlarımıza danışabilir, yeni uçuş kriterlerimiz doğrultusunda Türk Hava Yolları ile güvenle uçabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.