Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Uydu Teknolojileri Haftası'nda müjdeyi verdi: Mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Uydu Teknolojileri Haftası'nda müjdeyi verdi: Mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Uydu Teknolojileri Haftası'nda müjdeyi verdi: Mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz
08.01.2021 15:00
Ana Sayfa 16:48
Lafa gelince demokrasi beşiği
Ana Sayfa 00:45
Hercai 54. bölüm 2. fragmanı
Ana Sayfa 07:34
Millet İttifakı'nda kriz...
Ana Sayfa 08:26
İnce'den zehir zemberek...
Ana Sayfa 01:57
Karaismailoğlu'ndan özel...
Ana Sayfa 00:26
Türksat 5A uzaya fırlatıldı
Ana Sayfa 03:58
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Ana Sayfa 07:32
Mesut Özil Fenerbahçe'de!
Ana Sayfa 01:07
DSÖ Avrupa Direktörü Kluge'dan...
Ana Sayfa 03:20
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 07:40
Kuraklık İstanbul'un yanı...
Ana Sayfa 00:57
Satanizm iddiasını tekrar...

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uydu Teknolojileri Haftası özel oturumuna Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan oturumda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Amacımız 2022 yılında ülkemiz tarafından üretilen TÜRKSAT 6A'yı uzaydaki yerine yerleştirmektir. Ülkemizde mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz." dedi.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uydu Teknolojileri Haftası özel oturumuna Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılıyor. Başkan Erdoğan oturumda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Amerika'dan uzaya gönderilen uydumuzun yolculuğunun başarılı geçmesini, belirlenen tarihte görevine başlamasını temenni ediyorum.

Bir yandan da ekranlarda uydumuzun fırlatılış görüntüsünü izliyoruz. Uzayda bulunan uydularımızdan 3'ü haberleşme üçü de gözlem için bulunuyor

30 ÜLKEDEN BİRİ
Türkiye uzayda yörünge hakkı bulunan 30 ülkeden biridir. TÜRKSAT 5-A uydumuzla doğu yörüngesindeki haklarımızı 30 yıl boyunca güvence altına alıyoruz.

Amacımız TÜRKSAT 6A'yı 2022 yılında uzaydaki yerine yerleştirmektir

MİKRO UYDU FIRLATMA TESİSİ KURUYORUZ
Hem mikro uydu geliştirme hem bu uyduları ülkemizden uzaya gönderme konusunda yoğun bir hazırlık içindeyiz. Ülkemizde mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz.

Haber Videoları