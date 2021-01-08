Haberler Video Haber Videoları İran Devrim Muhafızı Komutanı füze üssü açılışında ABD ve İsrail bayrağını çiğnedi

İran Devrim Muhafızı Komutanı füze üssü açılışında ABD ve İsrail bayrağını çiğnedi

İran Devrim Muhafızı Komutanı füze üssü açılışında ABD ve İsrail bayrağını çiğnedi
08.01.2021 16:05
Ana Sayfa 02:34
O ülkenin konsolosluğunda sır...
Ana Sayfa 02:11
Canan Kaftancıoğlu'nun terör...
Ana Sayfa 13:59
"Mikro uydu fırlatma tesisi...
Ana Sayfa 00:33
Yeliz Yeşilmen "Evimi soyup...
Ana Sayfa 07:34
Millet İttifakı'nda kriz...
Ana Sayfa 06:17
İlk yerli ve milli hava...
Ana Sayfa 07:10
WhatsApp kullanıcılarını neler...
Ana Sayfa 07:03
Feci kaza! Motosikletten düştü...
Ana Sayfa 03:33
E-5'te trafiği kilitleyen kaza
Ana Sayfa 02:03
Türksat 5A uydusu fırlatıldı:...
Ana Sayfa 00:54
E-5'te trafiği kilitleyen kaza
Ana Sayfa 03:58
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

İran'ın Devrim Muhafızları Başkomutanı Hüseyin Selami ve beraberindeki heyet, Basra Körfezi'nde kurduğu yer altına gizlenmiş füze üssü ziyaretinde ABD ve İsrail bayrakları üzerinden geçerek, Washington ve Tel Aviv yönetimine mesaj verdi.


İran'ın Devrim Muhafızları Başkomutanı Hüseyin Selami ve beraberindeki heyet, Basra Körfezi'nin açıklanmayan bir noktasında yer altına gizlenmiş füze üssü tanıtımı için gerçekleştirdiği ziyarette ABD ve İsrail bayraklarını çiğreneyerek, iki ülkeye mesaj verdi. Devlet televizyonunda yayınlanan haberde Hüseyin Selami'nin yeraltı üssünün donanmanın stratejik füzelerinin bulunduğu çok sayıda üsten sadece bir tanesi olduğunu söylediği aktarıldı. Geçtiğimiz yıl Devrim Muhafızları Birliği, İran'ın körfez hattı boyunca inşa ettiği yer altı "füze şehirlerinin" "düşmanların kabusu" olacağını açıklamıştı. Salami yüzlerce kilometre menzili olan bu füzelerin hedeflerine tam isabet etme ve yüksek imha kapasitesine sahip olduğunu ve düşmanın elektronik savunma mekanizmalarını aşabileceğini söyledi.

Haber Videoları