Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 23:04 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 23:19

Türk Hava Yolları'nın(THY) Dubai-İstanbul seferini yapan uçağında sarhoş yolcu olay çıkardı. Kendisini uyaran başka bir yolcuya da tehditler savuran Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, "Ben milyar dolarlık adamım. Türkiye'yi satın alırım. Sen kimsin?" diyerek tehditler savurdu.

Türk Hava Yolları'nın Dubai'den İstanbul'a giden uçağında sarhoş yolcu krizi yaşandı. Business Class'ta oturan Abdulkadir Özcan isimli yolcu, fazla alkol alarak sarhoş oldu. Abdulkadir Özcan'ın diğer yolcuları rahatsız etmeye başlaması üzerine kabin ekibi bu kişiye daha fazla alkol servis etmeme kararı aldı. Sarhoş yolcunun rahatsızlık vermeye devam etmesi üzerine yanındaki yolcu yer değiştirmek istedi. Bu duruma sinirlenen Abdulkadir Özcan, uçakta olay çıkararak yer değiştirmek isteyen yolcuyu ve kabin ekibini tehdit etti. Kontrol edilemeyen Abdulkadir Özcan, kabin ekibi tarafından kelepçelenerek İstanbul'a iniş yapılana kadar bu şekilde bekletildi. Uçak indikten sonra yolcu, havalimanı polisine teslim edildi.

TEHDİT ANLARI KAMERADA

Yaşanan tartışma anları uçaktaki diğer yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde Abdulkadir Özcan'ın başka bir yolcuya, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun. Ben milyar dolarlık adımım, ben Türkiye'yi satın alırım. Gel buraya. Sen kimsin?" diyerek tehditler savurduğu anlar ve kabin ekibinin Abdulkadir Özcan'ı sakinleştirme çabası yer alıyor.