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Abdulkadir Özcan uçakta tehdit videosu!
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Abdulkadir Özcan uçakta tehdit videosu!

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 23:37 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2024 02:49

Türk Hava Yolları'nın Dubai'den İstanbul'a giden uçağında sarhoş yolcu krizi yaşandı. Business Class'ta oturan Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan fazla alkol alarak sarhoş oldu. Uçuşta taşkınlık çıkarıp kabin ekibi ve diğer yolculara sözlü saldırıda bulunan Özcan sarhoş ağzıyla "Sen benim kim olduğumu biliyor musun. Ben milyar dolarlık adımım, ben Türkiye’yi satın alırım. Gel buraya. Sen kimsin?" diyerek tehditler savurdu. Kontrol edilemeyen Özcan kabin ekibi tarafından kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Uçuş sonunda kolluk kuvvetlerine teslim edilen yolcu kara listeye alındı.

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