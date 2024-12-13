SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
İBB konserinde skandal poster! Hakkında ’Seyit Rıza’ soruşturması başlatılan Pınar Aydınlar gözaltına alındı
Haberler Haber Videoları

İBB konserinde skandal poster! Hakkında 'Seyit Rıza' soruşturması başlatılan Pınar Aydınlar gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 21:08 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 21:09

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Tunceli Kültür Buluşmaları" etkinliğinde 937'de çıkan Dersim İsyanı'nın mimarlarından olan Seyit Rıza'nın posterini açan Pınar Aydınlar hakkında harekete geçildi. Aydınlar, "suçu ve suçluyu övme" suçun başlatılan soruşturma kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.

CHP'li İBB yönetimi Tunceli Kültür Buluşmaları adı altında düzenlenen etkinlik CHP içinde yeni bir tartışmayı başlattı.

Etkinlik kapsamında sahneye çıkan Pınar Aydınlar, elinde Seyit Rıza'nın fotoğrafının basılı olduğu bir poster ile sahneye geldi.

CHP'li İBB'nin etkinliğinde Pınar Aydınlar Seyit Rıza posteri açtı. (Ekran görüntüsü/Sosyal medya)

CHP'Lİ İBB ETKİNLİĞİNDE PROPAGANDA

Sahneye çıkan Pınar Aydınlar 1937'de çıkan Dersim İsyanı'nın mimarlarından olan Seyit Rıza'nın posterini açarak şu ifadeleri kullandı:

"Ben 'Size eğilmedim' diyen Seyit Rıza'nın anısı önünde, yitirdiklerimizin anısı önünde bin kere saygıyla eğiliyorum. Liderimizin mezarını bile bilmiyorken, liderimizin mezarını ziyaret edemiyorken Dersim'in doğasını katledenlere bir kez daha diyoruz ki; 'Biz Seyit Rıza'nın torunlarıyız. Biz buradayız. Biz buradayız."

Pınar Aydınlar'ın sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsü)

TUNCELİ DEĞİL DERSİM PAYLAŞIMI

Aydınlar, sosyal medya platformu Instagram üzerinden de bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Seyit Rıza'nın torunları olduklarını ifade eden Aydınlar, Tunceliye Dersim dedi. Aydınlar, "Pir'imizi anmadan olmazdı! Tunceli değil, bizim için Dersim" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti. Başsavcılık, Aydınlar ile yetkililer hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, Aydınlar'ı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına aldı. Aydınlar, işlemleri için emniyete götürüldü.

SEYİT RIZA VE DERSİM İSYANI

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve Ankara Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan "50 Soruda PKK/PYD terör örgütü" kitabında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş sürecinde PKK'nın öncülü bölücü örgütler ve isyanların nasıl ve hangi dış güçlerin desteğiyle ortaya çıktığı sorusu da yer aldı.

Bu bölümde, etnik Kürt ayrılıkçı hareketlerin özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş aşamasında yabancı güçlerin de kışkırtmasıyla ayrılıkçı bir özellik göstermeye başladığı belirtildi. Kitapta, 1937'deki Seyit Rıza ve Dersim isyanının bu bağlamda önemli olduğu kaydedildi.

HDPli vekilden 10 Kasımda provokasyon! Seyit Rıza paylaşımına CHP ve İYİ Partililer sessiz kaldı

SIRADAKİ VİDEO
Eyüpsultan’da yolcu otobüsü yangını!
13.12.2024Cuma
Başkan Erdoğan'dan Şehir Hastanesi'ne moral ziyareti!
13.12.2024Cuma
Hakkari'de Servis Kazası: Yüksekova'da öğretmeneri taşıyan araç devrildi: 12 yaralı
13.12.2024Cuma
Rize'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Kaza anı kamerada: 1 ölü!
13.12.2024Cuma
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar
13.12.2024Cuma
Bunlar da Var
Bursa Adliyesi’nde duruşma salonunda silahlı saldırı! İşte ilk görüntüler 00:41
Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı!
13.12.2024Cuma
Görüntüler Rakka’dan! PKK/YPG’li teröristler sivillere ateş açtı! 00:20
Görüntüler Rakka'dan! PKK/YPG'li teröristler sivillere ateş açtı!
12.12.2024Perşembe
Konya Ankara yolunda feci kaza: 3 ölü! 02:26
Konya-Ankara yolunda korkunç kaza: 3 ölü!
12.12.2024Perşembe
İYİ Parti Milletvekili Karaman’a yasak av cezası 01:35
İYİ Parti Milletvekili Karaman'a yasak av cezası
13.12.2024Cuma
CANLI YAYIN