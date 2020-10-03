Teröristler HDP'li vekillerin desteğini itiraf etti: Örgüte eleman gönderdiler yaralı teröristleri tedavi ettirdiler!

İbrahim Halil K.: Remziye Tosun beni hendek olaylarında Sur’daki evinde gizledi. Sonra da örgüte gönderdi... Evindar Oruç: Suriye’de yaralandım. Beni sahte kimlikle Suruç’a getirdiler. HDP’li Leyla Güven İstanbul’da tedavi edilmem için bana yardımcı oldu...