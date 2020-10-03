Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: Yunanistan’ın NAVTEX provokasyonu ne anlama geliyor?

Yunanistan’ın Türkiye’nin yetki alanları içerisinde NAVTEX ilan etmesi gündeme bomba gibi düştü. Türkiye anında karşılık vererek aynı noktada çalışma ilan etti. Yunanistan’ın NATO’da yapılan 6 görüşmenin ardından attığı adımlarla ‘Diyalog masasını devirmeye mi çalışıyor?’ yorumları yapıldı. Peki bu adımlar ne anlama geliyor? A Haber canlı yayınına bağlanan Uluslararası Hukuk Uzmanı Dr. Emete Gözügüzelli değerlendirdi.

"HASSAS BİR DÖNEM"

Dr. Emete Gözügüzelli, "Hassas bir dönemden geçiyoruz. Bugüne kadar sergilediğini bütün tavırlarda provokasyon içerikli eylemlerinden bu noktaya gelmiştik. Yunanistan hep bir ihtilaflı bir durum ortaya çıkardı Türk kısa sahanlığını çiğnemeye çalışarak." dedi.

İSTİKRARSIZLIK ÇABASI...

Gözügüzelli, "Son NAVTEX ilanı da kendi yetkisini aşıp Türkiye'nin kıta sahanlığını hedef alıyor. Yunanistan'ın bugünkü tutumu var olan haklara karşı yetki aşımında bulunarak hakkı kötüye kullanma ve tahrik edici adımlarla bölgede istikrarsızlık yaratma çabası içerisinde." ifadelerini kullandı.