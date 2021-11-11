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Terörist elebaşı Duran Kalkan’ın muhalefete gönderdiği teskere mesajı ortaya çıktı

Terörist elebaşı Duran Kalkan’ın muhalefete gönderdiği teskere mesajı ortaya çıktı
11.11.2021 21:03
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26 Ekim'de Meclis'e gelen Terörle mücadele kapsamında çıkarılan tezkereye CHP bir diğer ortağı İYİ Parti'nin aksine HDP ile birlikte 'Hayır' dedi. CHP'ye tepkiler yükselirken terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'ın Irak ve Suriye tezkereleri konusunda CHP ve İYİ Parti'ye 25 Ekim'de bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Teröristbaşı, yayınladığı videoda, Suriye-Irak tezkeresinin iki parti için önemli bir sınav olduğunu söylerken "Muhalefette bir canlanma var. Türkiye İdlib'den Libya'dan daha etkin Kuzey Irak'ta. Erdoğan iktidarını indirmeli dıştan destek verilmeli. Erdoğan'ın istifası için herkes yürüyebilir. Bu yönetimi çökertmemiz gerekiyor." dedi.

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