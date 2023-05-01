Terör örgütü YPG'den 7'li koalisyona destek! Kılıçdaroğlu'na mesaj: "Umudumuz, Türkiye'deki seçimler! İş birliğine hazırız"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.





KİRLİ İTTİFAK RESMİYETE DÖKÜLDÜ: "KILIÇDAROĞLU İLE HEDEFLERİMİZ ÖRTÜŞÜYOR..."

HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti, takip eden süreçte "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.



Öte yandan kirli ittifak geride bıraktığımız gün resmiyete döküldü.





"KILIÇDAROĞLU BİZİMLE AYNI ÇİZGİDE BULUŞTU"

HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu ile hedeflerinin örtüştüğünü belirterek, 14 Mayıs'ta kendisini destekleyeceklerini açıkladı. Sancar'dan sonra Pervin Buldan da topa girdi... Buldan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bizimle aynı çizgide buluştu. Bu seçimde cumhurbaşkanlığında Sayın Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vereceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" açıklamasını yaptı.









Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kandil'deki büyükbaş teröristlerden 7'li koalisyona destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.



TERÖRİSTLERİN UMUDU 7'Lİ KOALİSYON

YPG terör örgütüne bağlı Demokratik Suriye Meclisi (MSD) eşbaşkanı İlham Ahmed, "Umudumuz, Türkiye seçimlerinin bölgesel sorunların diyalog ve barış yoluyla çözümünü kabul eden bir hükümet getirmesidir" diyerek 7'li koalisyona arka çıktı.







YPG'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 'İŞ BİRLİĞİ' MESAJI

YPG iltisaklı Ahmed, "Yeni hükümetle bölgenin güvenliği ve barışı için çözüm temelinde diyalog ve iş birliğine hazırız" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi.



PKK'DAN "KILIÇDAROĞLU'NA OY VERİN YOKSA İÇ SAVAŞ ÇIKARTIRIZ" TEHDİDİ

PKK elebaşlarından Bese Hozat "Kılıçdaroğlu'na oy verin iç savaş çıkartırız" tehdidinde bulundu. Öte yandan PKK elebaşlarından Sabri Ok da "Şu an seçimlerin konusu demokratik bir şekilde bu iktidarın sonunu getirebilecekler mi, getiremeyecekler mi?" sözleriyle elebaşı Bese Hozat'ın iç savaş tehditlerini tekrarladı.



KILIÇDAROĞLU İLE ELEBAŞI KARAYILAN'IN BULUŞTUĞU ORTAK NOKTA

Elebaşı Murat Karayılan da 7'li koalisyona destek verdiklerini açıkladı. Karayılan, Türkiye'yi dönüştürmek istediğini, özerklik getirerek ülkede birlik getirmek istediklerini dile getirdi.



Karayılan'ın söylemlerinin 'özerklik' vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu ile uyuşması dikkatlerden kaçmadı.

Bu gelişme ışığında PKK elebaşlarının 7'li koalisyona destek içeren söylemlerini hatırlayalım;







PKK elebaşı Duran Kalkan: "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır"







Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok: "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız"







PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat: "Biz HDP'nin millet ittifakını destekleme tutumunu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz"







PKK'lı Helin Ümit: (7'li koalisyon ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek) AK Parti-MHP faşizminin bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli. Burada küçük hesap yapmamak lazım."

KILIÇDAROĞLU İTTİFAKIN DİYETİNİ BÖLÜCÜLÜKLE ÖDEYECEK

EDİTÖR NOTU: Seçimlere çok az bir zaman dilimi kaldı. HDPKK'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği herkesin malumu.



Bir yandan da açığa çıkan "Öcalan'a özgürlük, özerklik, anayasa değişikliği, Kandil'le müzakere" talepleri mevcut... PKK'lılar da birbiri ardında 7'li koalisyona ve Kılıçaroğlu'na arka çıkan açıklamalarda bulunuyor.



Gelinen bu noktada Kılıçdaroğlu'nun oy uğruna bölücülere verdiği kirli vaatlerin teker teker açığa çıkması, "Halil İbrahim" diye pazarlanan sofranın aslında 'çakallar sofrası' olduğunu da kanıtlar nitelikte.



HDP'lilerin, Kandil'in 14 Mayıs sonrasını işaret eden, "100 yıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz, intikam alacağız, hesaplaşacağız" şeklindeki söylemlerini de unutmamakta fayda var.