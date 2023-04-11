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    • 11.04.2023 23:01
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    CHP, HDPKK ile ittifakın diyetini bölücülükle ödeyecek! Yeşil Sol baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu Kandil'e ve anayasayı değiştirmeye mecbur

    Seçimlere sayılı bir zaman kala 7'li koalisyon yıkım siyasetine hız verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDPKK ile yürüttüğü ittifakının diyetini bölücükle ödeyecek. HDP'nin yedek lastiği olan Yeşil Sol'un adaylarından Cengiz Çandar, Kılıçdaroğlu'nun Kandil'e müzakere etmeye ve anayasayı değiştirmeye mecbur olduğunu söyledi. Bir başka Yeşil Sollu Hasan Cemal ise "Bu düzeni değiştirmek istiyoruz" diyerek kirli emellerini açık etti. Öte yandan Pervin Buldan, terör suçlularına selam çakıp 14 Mayıs sonrasını işaret etti. Gelinen bu noktada Kılıçdaroğlu'nun oy uğruna bölücülere verdiği kirli vaatlerin teker teker açığa çıkması, "Halil İbrahim" diye pazarlanan sofranın aslında 'çakallar sofrası' olduğunu da kanıtlar nitelikte.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP, HDPKK ile ittifakın diyetini bölücükle ödeyecek

    7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.

    HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.



    KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
    Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi. Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.

    Bir yandan da CHP'nin HDPKK komiseri Sezgin Tanrıkulu'nun bölücülerle olan flörtü hız kazandı.

    KANDİL'E SELAM BÖLÜCÜLÜĞE DEVAM: PKK İLE MÜZAKERE EDECEĞİZ
    Geride bıraktığımız günlerde kıyılan resmi ittifak nikahı sonrası HDP'liler "Öcalan'a özgürlük" ve "özerlik" taleplerini yüksek perdeden dillendirmeye başlamış, CHP'li Sezgin Tanrıkulu da HDP'liler ile yan yana saf tutmuştu.

    Aynı Sezgin Tanrıklu bugün de terör örgütü ile müzakere masasına oturacaklarınu duyurarak "Silah olmayacak, şiddet olmayacak, terör olmayacak artık. Diyalogla çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

    CHP'nin Kandil'e selam çakan bu tutumu büyük tepkiyle karşılandı.



    KANDİL'LE MÜZAKEREYE VE ANAYASAYI DEĞİŞTİRMEYE MECBUR
    Tüm bu yaşananların gölgesinde HDP'nin yedek lastiği olan Yeşil Sol'un adaylarından Cengiz Çandar, Kılıçdaroğlu'nun Kandil'e müzakere etmeye ve anayasayı değiştirmeye mecbur olduğunu söyledi.



    Kılıçdaroğlu'nun seçilmesinde Yeşil Sol Parti ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nın rol sahibi olacağını dile getiren Çandar, "Anayasanın değişmesi lazım, bazı adımların atılması için. Kemal Kılıçdaroğlu'nun güçlü bir muhalefete de ihtiyacı olacak o muhalefet de burası. O bakımdan tekrar dönersek mecbur öyle olacak" diye konuştu.

        HASAN CEMAL: BU DÜZENİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN GELİYORUZ
        Cengiz Çandar'ın "Kılıçdaroğlu ittifakın diyetini ödemeli" algısıyla yaptığı açıklamaların etkileri sürerken topa bölücü Yeşil Sol'un bir başka adayı Hasan Cemal girdi.

        PKK ile ağız birliği yaparak olmayan Kürt sorununu varmış gibi gösteren Cemal, "Elbette barış ve demokrasi, elbette adalet ve özgürlük var. Elbette hapisteki bütün tutsakların salınması var. Elbette insanları yeniden ekmeğe kavuşturmak var. Türkiye bir krizler ülkesi haline gelmiş durumda. Bu krizler ülkesinde her şeyi yeni baştan inşa etmek zorundayız" dedi.



        KILIÇDAROĞLU'NUN ORTAĞI BULDAN'DAN BÖLÜCÜLERE MAVİ BONCUK
        Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun bir diğer ortağı Pervin Buldan, teröristlerle kucaklaşan Gülten Kışanak'a, teröristbaşı Öcalan propagandası yapan Sebahat Tuncel'e, biz sırtımızı YPG'ye yaslıyoruz diyen Figen Yüksekdağ'a, gerillaya katılım olacak diyen Leyla Güven'e, PKK'lı terörist cenazesine katılan Ayla Akat Atay'a selam gönderdi.


        EDİTÖR NOTU: Seçimlere çok az bir zaman dilimi kaldı. HDPKK'nın Yeşil Sol çatısı altında seçime gireceği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği herkesin malumu. Bir yandan da açığa çıkan "Öcalan'a özgürlük, özerklik, anayasa değişikliği, Kandil'le müzakere" talepleri mevcut...

        Gelinen bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy uğruna bölücülere verdiği kirli vaatlerin teker teker açığa çıkması, "Halil İbrahim" diye pazarlanan sofranın aslında 'çakallar sofrası' olduğunu da kanıtlar nitelikte.

        HDP'lilerin, Yeşil Sol Partililerin, Kandil'in 14 Mayıs sonrasını işaret eden, "100 yıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz" şeklindeki söylemlerini de unutmamakta fayda var.
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        ’Kılıçdaroğlu tek adam olacak’ itirafı!
        Haberler Güncel CHP, HDPKK ile ittifakın diyetini bölücülükle ödeyecek! Yeşil Sol baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu Kandil'e ve anayasayı değiştirmeye mecbur
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