CHP, HDPKK ile ittifakın diyetini bölücülükle ödeyecek! Yeşil Sol baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu Kandil'e ve anayasayı değiştirmeye mecbur

Bir yandan da CHP'nin HDPKK komiseri Sezgin Tanrıkulu'nun bölücülerle olan flörtü hız kazandı.



KANDİL'E SELAM BÖLÜCÜLÜĞE DEVAM: PKK İLE MÜZAKERE EDECEĞİZ

Geride bıraktığımız günlerde kıyılan resmi ittifak nikahı sonrası HDP'liler "Öcalan'a özgürlük" ve "özerlik" taleplerini yüksek perdeden dillendirmeye başlamış, CHP'li Sezgin Tanrıkulu da HDP'liler ile yan yana saf tutmuştu.

Aynı Sezgin Tanrıklu bugün de terör örgütü ile müzakere masasına oturacaklarınu duyurarak "Silah olmayacak, şiddet olmayacak, terör olmayacak artık. Diyalogla çözeceğiz" ifadelerini kullandı.



CHP'nin Kandil'e selam çakan bu tutumu büyük tepkiyle karşılandı.