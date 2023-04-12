PKK'dan 7'li koalisyona "Küçük hesap yapmayın" zılgıtı! Kandil 'yeni sistemde bizim de rolümüz olacak' mesajı verdi: Bay bay Kemal'in eseri





Türkiye tarihinin en kritik en önemli seçim süreçlerinden birinin yaşandığını söyleyen PKK'lı Helin Ümit sözlerini şöyle sürdürdü;



KANDİL'DEN 'BİZİM DE ROLÜMÜZ OLACAK' MESAJI

Türkiye tarihinin en kritik en önemli seçim süreçlerinden biri yaşanıyor. Bunu iktidarın el değiştirdiği bir seçim olarak görmemek lazım. Daha stratejik... Aslında Türkiye'deki sistemin karakterinin belirleneceği bir seçim süreci oluyor.



7'li koalisyondan yüz bulan PKK'lılar bu sözlerle "Türkiye'deki sistemin karakterinin belirlenmesinde biz de rol alacağız" mesajı veriyor.

