Haberler Video Terör örgütü PKK'da panik! Telefonlar yasaklandı

Terör örgütü PKK'da panik! Telefonlar yasaklandı

08.12.2019 05:18

Terör örgütlerine katılım son yılların en düşük seviyelerine inerken terör örgütlerinden kaçışlar ise arttı. Bu kaçışlarda özellikle ailelerin güvenlik güçleriyle iş birliğinin önemli katkısı oldu. Terör örgütü PKK, aileleriyle iletişim kurabilen teröristlerin kaçarak teslim olması üzerine, Türkiye'den sonra Suriye ve Irak'taki üyelerine de cep telefonunu yasakladı. Yurt içi ve dışındaki operasyonlarla çöküş yaşayan terör örgütü bu yöntemle kopuşların önüne geçmeyi hedefliyor...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları