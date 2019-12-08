Terör örgütü PKK'da panik! Telefonlar yasaklandı 08.12.2019 05:18

Terör örgütlerine katılım son yılların en düşük seviyelerine inerken terör örgütlerinden kaçışlar ise arttı. Bu kaçışlarda özellikle ailelerin güvenlik güçleriyle iş birliğinin önemli katkısı oldu. Terör örgütü PKK, aileleriyle iletişim kurabilen teröristlerin kaçarak teslim olması üzerine, Türkiye'den sonra Suriye ve Irak'taki üyelerine de cep telefonunu yasakladı. Yurt içi ve dışındaki operasyonlarla çöküş yaşayan terör örgütü bu yöntemle kopuşların önüne geçmeyi hedefliyor...