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  • Son Güncelleme: 06.12.2019 22:37

'te 'lı teröristlere ait silahı ele geçirildi!

'in Mutki ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü 'ya yönelik yapılan Şehit Güvenlik Korucusu Rıfat Kaya 115 Operasyonu'nda 117 mermi ve silahı buldu.

PKK'lı teröristlere ait lav silahı ele geçirildi!
Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teröristleri etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ilçenin kırsal alanında "Şehit Güvenlik Korucusu Rıfat Kaya 115 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda bir sığınakta 117 mermi ve silahı ele geçirildi.

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