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  • 06.12.2019 15:49
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 15:49

Köşeye sıkışan yine algı operasyonu peşinde! Bu sefer de dini kullanacaklar!

’nin terörle mücadele kapsamında başlattığı Barış Pınarı harekatında köşeye sıkışan /, yeni bir algı operasyonuna hazırlanıyorlar. Alınan bilgilere göre eli kanlı terör örgütü, "Türkiye ve sahadaki ortaklarının Hıristiyanları hedef aldığı" algısını oluşturmayı amaçlıyor.

Köşeye sıkışan YPG yine algı operasyonu peşinde!

"TÜRKİYE HRİSTİYANLARA BASKI YAPIYOR" ALGISI İÇİN HAZIRLANIYORLAR
Hristiyanlar için önemli olan Khabur bölgesinin bulunduğu kasabasından Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu unsurlarına zaman zaman taciz ateşi açan teröristler, Mehmetçiğin söz konusu bölgeyi hedef alması için çaba harcıyor. Terör örgütü böylece " ve sahadaki ortaklarının Hıristiyanları hedef aldığı" algısını oluşturmaya amaçlıyor.

Dünya Aramiler Konseyi yetkilileri de bölgenin Hıristiyanlar için önemine dikkati çekiyor. Turabdin bölgesinin merkezi konumundaki Midyat gibi Tel Tamar'daki Khabur bölgesinin Hristiyan toplulukları için aynı konumda olduğunu ifade eden yetkililer, Tel Tamar'daki Hıristiyan nüfusunun büyük bölümü önce , daha sonra ise terör örgütü / baskısı nedeniyle kaçtığını belirtiyor.

KENDİLERİ HRİSTİYAN PİSKOPOSLARI TEHDİT EDİYOR
Öte yandan, Dünya Aramiler Konseyi'nin 23 Ağustos 2019'daki bildirisinde, YPG/PKK'lı teröristlerin genç Aramileri öldürdüğü, yaşlı Arami öğretmenleri de ölene kadar dövdüklerini belirtilmiş, Ortodoks ve Katolik Hristiyan piskoposların evlerinde tehdit ve sindirme amacıyla silahla uyarı atışlarının yapıldığını aktarılmıştı.

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