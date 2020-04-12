Haberler Video Haber Videoları Terhis ve celpler ertelenecek mi? Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! | VİDEO
Terhis ve celpler ertelenecek mi? Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! | VİDEO

Terhis ve celpler ertelenecek mi? Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! | VİDEO

12.04.2020 11:19

Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlere Milli Savunma Bakanlığı'nın da iki önemli ek yapması gündemde. Binlerce gencin hareketliliğine neden olduğu gerekçesiyle terhis ve celplerin ertelenmesi gündeme geldi. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu konuyla ilgili son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı. Hem askere gitmeye hazırlanan hem de terhis olmayı bekleyen binlerce kişiyi ilgilendiren kritik kararın detayları haberimizde...


Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları