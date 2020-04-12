Terhis ve celpler ertelenecek mi? Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! | VİDEO

Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlere Milli Savunma Bakanlığı'nın da iki önemli ek yapması gündemde. Binlerce gencin hareketliliğine neden olduğu gerekçesiyle terhis ve celplerin ertelenmesi gündeme geldi. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu konuyla ilgili son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı. Hem askere gitmeye hazırlanan hem de terhis olmayı bekleyen binlerce kişiyi ilgilendiren kritik kararın detayları haberimizde...
Terhis ve celpler ertelenecek mi? Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! | VİDEO12.04.2020 11:19
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