Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber canlı yayınında açıkladı: Sokağa çıkma yasağı olmasaydı... 11.04.2020 22:41

Son dakika haberi: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü A Haber canlı yayınında koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili son durumu yorumladı. Özlü, "son 5 günün verilerine bakınca oldukça rahatlatıcı iyi gidiyoruz" derken dün geceki görüntüler sonrası da vatandaşları uyardı.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü A Haber canlı yayınında koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili son durumu yorumladı.

"DÜN GECEKİ GÖRÜNTÜLERE ÜZÜLDÜM"

Sokağa çıkma yasağı sonrası yaşanan görüntüleri de canlı yayında değinen Özlü, "Dün akşamki görüntülere üzüldüm. Bu görüntüler bizim salgın ile ilgili çalışmalarımız için bir risk oluşturur mu diye merak ediyoruz ama bu kararı verirken çok acele etmemek lazım. Bu paylaşılan görüntüler genel olarak belli lokasyonlardan ve anlık görüntüler. Türkiye'ye baktığımızda halkın ne kadarının böyle bir davranış gösterdiğini bilemiyoruz. Ama yasak gelmeseydi cumartesi-pazar insanlar sokaklara çıkacaktı. Bu iki günkü artı ile dün akşam yaşananları karşılaştırmamız lazım. Süreci etkiler mi etkilemez mi şu anda doğrusu bir şey söylemek zor. Vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Panik yapmayın. Bu devlet bu millet güçlüdür." ifadelerini kullandı.

"SON 5 GÜNÜN VERİLERİ..."

Öte yandan Özlü, Türkiye'deki koronavirüs verilerini de değerlendirdi. "Rakamlara gelince son 5 günün rakamları oldukça rahatlatıcı… Eskiye nazar artış daha kontrol edilebilir şekilde seyrediyor. Bu da gelecek için daha umutlu olmamıza neden oluyor ama şu anda çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Şu içinde bulunduğumuz iki hafta çok önemli kritik Sayın Bakanımız (Fahrettin Koca) da belirtti. Eğer dün geceki gibi uyumuzu bozacak davranışlar olursa bu olumlu süreci bozabilir diğer dik süreci yeniden yaşayabilir." ifadelerini kullandı.