CHP beslemesi, Ekrem İmamoğlu'nun yamağı Merdan Yanardağ, alçaklıkta sınır tanımadı. TELE 1 kanalının sahibi Yanardağ, cuntacıların idam ettiği merhum Başbakan Adnan Menderes ile ilgili alçakca iftiralar atarak darbecilerle adeta ağız birliği yaptı. Yassıada'nın eli kanlı katillerinin bile onca uydurmaya rağmen suçlu bulamadığı merhum Başbakanı töhmet altında bırakmaya çalışan Yanardağ'ın Adnan Menderes'in ölüsünden bile ne kadar korktuğu gözler önüne serildi.
TELE 1'in sahibi Merdan Yanardağ cuntacılarla ağız birliği yaptı! Menderes'in ölüsünden bile korkuyolar
29.05.2020 02:57
- TELE 1'in sahibi Merdan Yanardağ cuntacılarla ağız birliği yaptı! Menderes'in ölüsünden bile korkuyolar
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