HAVA DURUMU | Meteoroloji'den o illerde yaşayanlara uyarı! Kuvvetli yağış geliyor | 29 Mayıs 2020 hava durumu

Son dakika hava durumu tahminlerine ilişkin bilgiler yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre cuma günü hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normallerinin altında olacağı duyuruldu. Karabük, Bolu ve Çankırı için sel ve su baskını uyarısı yapıldı. İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde de sağanak yağış etkili olacak. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile bu akşam ilk saatlerde Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir ve Manisa çevreleri ile Çanakkale'nin güneydoğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Burdur, Isparta, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Bartın ve Ankara'nın il merkezi ve kuzey ilçeleri ile Bolu'nun Gerede, Afyonkarahisar'ın güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. İşte, 29 Mayıs Cuma il il hava durumu raporu.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, İç ve batı kesimlerde kuzeybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya, Burdur, Isparta, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Bartın ve Ankara'nın il merkezi ve kuzey ilçeleri ile Bolu'nun Gerede, Afyonkarahisar'ın güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Afyonkarahisar'ın güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatleri ile öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Batı Akdeniz, Göller Yöresi ve Hatay kıyıları ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
ADANA 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin kuzeybatısı ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren Ankara'nın il merkezi ve kuzey ilçeleri (Kızılcahamam, Çamlıdere, Kahramankazan, Çubuk, Akyurt, Kalecik) ile Çankırı'nın (Çerkez) ilçesinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
ANKARA 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il merkezi ve kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çerkez çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatleri ile öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karabük, Kastamonu ve Bartın çevreleri ile Bolu'nun Gerede ilçesinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
BOLU 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Gerede çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların;sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS 8°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 9°C, 25°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
SİİRT 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu