HAVA DURUMU | Meteoroloji'den o illerde yaşayanlara uyarı! Kuvvetli yağış geliyor | 29 Mayıs 2020 hava durumu

29.05.2020 10:03

Son dakika hava durumu tahminlerine ilişkin bilgiler yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre cuma günü hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normallerinin altında olacağı duyuruldu. Karabük, Bolu ve Çankırı için sel ve su baskını uyarısı yapıldı. İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde de sağanak yağış etkili olacak. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile bu akşam ilk saatlerde Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir ve Manisa çevreleri ile Çanakkale'nin güneydoğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Burdur, Isparta, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Bartın ve Ankara'nın il merkezi ve kuzey ilçeleri ile Bolu'nun Gerede, Afyonkarahisar'ın güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. İşte, 29 Mayıs Cuma il il hava durumu raporu.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, İç ve batı kesimlerde kuzeybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya, Burdur, Isparta, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Bartın ve Ankara'nın il merkezi ve kuzey ilçeleri ile Bolu'nun Gerede, Afyonkarahisar'ın güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Afyonkarahisar'ın güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatleri ile öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Batı Akdeniz, Göller Yöresi ve Hatay kıyıları ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

ADANA 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin kuzeybatısı ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren Ankara'nın il merkezi ve kuzey ilçeleri (Kızılcahamam, Çamlıdere, Kahramankazan, Çubuk, Akyurt, Kalecik) ile Çankırı'nın (Çerkez) ilçesinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

ANKARA 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il merkezi ve kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çerkez çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatleri ile öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karabük, Kastamonu ve Bartın çevreleri ile Bolu'nun Gerede ilçesinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

BOLU 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Gerede çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların;sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 9°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 8°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 9°C, 25°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 11°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

SİİRT 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu