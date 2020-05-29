Koronavirüs tedbirlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fatih Camisi'nde cuma namazı kıldıracak

29.05.2020 01:59

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verilen cemaatle ibadete, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Fatih Camisi'nde kıldıracağı cuma namazıyla başlanacak. Camilerde uyulması gereken kurallar neler? Erbaş, tedbirlerin ardından camilerin yeniden ibadete açılma sürecini anlattı ve camilerde uyulması gereken kurallara ilişkin bilgi verdi. Erbaş, "Belki önümüzdeki, belki daha sonraki haftalarda Sultan Ahmet Camimizin avlusunda, meydanında cuma namazı kılacağız" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verilen cemaatle ibadete, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Fatih Camisi'nde kıldıracağı cuma namazıyla başlanacak.

Camilerde uyulması gereken kurallar neler? Erbaş, tedbirlerin ardından camilerin yeniden ibadete açılma sürecini anlattı ve camilerde uyulması gereken kurallara ilişkin bilgi verdi. Erbaş, "Belki önümüzdeki, belki daha sonraki haftalarda Sultan Ahmet Camimizin avlusunda, meydanında cuma namazı kılacağız" ifadelerini kullandı.