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TEKNOFEST Azerbaycan start aldı: 29 Mayıs'a kadar ziyaretçileri ağırlayacak

TEKNOFEST Azerbaycan start aldı: 29 Mayıs'a kadar ziyaretçileri ağırlayacak
27.05.2022 09:21

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TEKNOFEST Azerbaycan start aldı. Selçuk Bayraktar, “Sömürgecilik ve emperyalizmin dünyayı esaret altına almasını engellemenin yolu, teknoloji geliştirmek ve insanlığın hizmetine sunmak” dedi.

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının desteğiyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan, 29 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Bakü'de kardeşlerle bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Bayraktar "TEKNOFEST'i en iyi anlatan ifadeler; takım çalışması, yüksek teknoloji, seferberlik ve inançtır. Modern dünyanın, insanlık tarihindeki en büyük ayıpları sömürgecilik ve emperyalizm. Bu tehditlerin dünyayı esaret altına almasını engellemenin tek yolu, teknoloji geliştirmek ve insanlığın hizmetine sunmaktır.

Selçuk Bayraktar: Karabağ'ı tekrar vatan toprağı haline getiren zaferin asıl mimarı olan aziz şehitlerimizi bir kez daha huzurlarınızda anmak istiyorum. Ruhlarınız şad olsun."

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