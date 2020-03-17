TBMM Başkanı Şentop'tan "umreye giden vekiller" iddiası hakkında flaş açıklama 17.03.2020 13:53

Son dakika haberine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 17 vekilin umreden dönerek karantinaya girmediği iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şentop, "Umreden gelen vekiller güya VIP'ten kaçmışlar, nasıl olmuşsa... Mart ayı başından bu yana umreye giden ya da umreden dönen milletvekilimiz yok'' dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 17 vekilin umreden döndüğü iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Şentop, ''Mart ayı başından bu yana umreye giden ya da umreden dönen milletvekilimiz yok'' dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, şunları söyledi:

Bir provokasyon hesabından 17 umreden dönen milletvekilinin karantinaya girmediği yazıldı.

Umreden gelen vekiller güya VIP'ten kaçmışlar nasıl olmuşsa...

Mart ayı başından bu ayan umreye giden ya da umreden dönen milletvekilimiz yok.

Farklı ülkelerden gelen milletvekillerimiz var.

Bu arkadaşlarımızla ilgili olarak da ben de partilerimizle görüştüm. Milletvekili arkadaşlarımız da sorumluluklarını gereği olarak kendilerini evlerinde karantinaya almış durumdalar.

Ayrıca TBMM'de çalışan personelle ilgili de bir haber çıkmıştı.

Gerek buradaki meclis hastanemizde gerekse başka hastanelere başvuran herkesi takip ediyoruz.

Yurt dışından gelen milletvekili, sayısı 31.

MECLİS TATİL EDİLECEK Mİ?

Meclisimizin gündemiyle ve gruplarımızın aralarında yapacağı değerlendirmeyle söz konusu olabilir. Görüşmeye devam edilen kanun teklifinin bitimine kadar en azından, bu hafta bir çalışma olacak. Ondan sonrasını tekrar değerlendirecekler.