TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’u makamında ziyaret etti. Meclis Başkanı, suç örgütü elebaşı Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin kim olduğunu İçişleri Bakanı'na yazılı olarak sormuştu. Soylu’nun görüşmede bu ismi Şentop’a ilettiği öğrenildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Başkanlığı makamında bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.



10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİ İDDİASI

İçişleri Bakanı Soylu, suç örgütü elebaşı Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan bir siyasetçi olduğunu söylemişti.



Şentop bu siyasetçinin kim olduğunu Soylu'ya 27 Mayıs'ta gönderdiği bir mektupla sormuştu. Görüşme bu yaşananlardan üç hafta sonra gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görüşmede bu ismi TBMM Başkanı Şentop'a söylediği öğrenildi.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.