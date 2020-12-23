Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Ahmet Özhan’dan CHP’li İBB'de 'Şeb-i Arus skandalı'na tepki!

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Ahmet Özhan İBB'nin Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okumasına ve kadın-erkek yapılan sema gösterisine tepki gösterdi. Özhan, bu durumun kabul edilebilir hiçbir yanı olmadığını belirterek, ‘’Burada bir suiniyet varsa, yani şu anda İBB’de kaim olan irade bu işin ifsad edilmesi, bu işin kepazelik haline getirilmesi için özellikle seçtiği bir grup tarafından yapıldıysa teessüf ederim.’’ ifadelerini kullandı. Özhan ayrıca bir kararname çıkartılarak bu durumun engellenmesi gerektiğini belirterek, "Bu kepazeliklerin önü kesilmeli" dedi.