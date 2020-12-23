Fatih Çıtlak ve Ubeydullah Sezikli’den Şeb-i Arus etkinliğinde Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okutan CHP'li İBB'ye sert tepki

Hazreti Mevlana'nın 747'nci vuslat yıl dönümü etkinliğinde skandallara imza atan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepkiler artıyor. Kadın ve erkek karışık semâ yapılamayacağını vurgulayan Mevlevi mensupları, zikrin sonunda Kur'an-ı Kerim'in muhakkak orijinal haliyle okunması gerektiğini ifade etti. A Haber’e konuşan Araştırmacı-Yazar Fatih Çıtlak ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli, CHP'li İBB'nin Şeb-i Arus etkinliğindeki skandallarına sert tepki gösterdi.

Hazreti Mevlana'nın 747'nci vuslat yıl dönümü etkinliğinde skandallara imza atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepkiler artıyor.

Kadın ve erkek karışık semâ yapılamayacağını vurgulayan Mevlevi mensupları, zikrin sonunda Kur'an-ı Kerim'in muhakkak orijinal haliyle okunması gerektiğini belirtiyor.

A Haber'e konuşan Araştırmacı-Yazar Fatih Çıtlak ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli, iBB'nin Şeb-i Arus etkinliğindeki skandallarına tepki gösterdiler.

