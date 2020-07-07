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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'deki orman yangına ilişkin son durumu açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'deki orman yangına ilişkin son durumu açıkladı
07.07.2020 01:34

Çanakkale'de çıkan orman yangınındaki son durum hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Personelimiz sahada savaş veriyor. Ve inşallah bu savaşı kazanacağız." dedi. Türkiye'nin kaynaklarıyla müdahalesine devam ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Tüm teknolojileri kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.


Çanakkale'de çıkan orman yangınındaki son durum hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Personelimiz sahada savaş veriyor. Ve inşallah bu savaşı kazanacağız." dedi. Türkiye'nin kaynaklarıyla müdahalesine devam ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Tüm teknolojileri kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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