Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'deki orman yangına ilişkin son durumu açıkladı

07.07.2020 01:34

Çanakkale'de çıkan orman yangınındaki son durum hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Personelimiz sahada savaş veriyor. Ve inşallah bu savaşı kazanacağız." dedi. Türkiye'nin kaynaklarıyla müdahalesine devam ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Tüm teknolojileri kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de çıkan orman yangınındaki son durum hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Personelimiz sahada savaş veriyor. Ve inşallah bu savaşı kazanacağız." dedi. Türkiye'nin kaynaklarıyla müdahalesine devam ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Tüm teknolojileri kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.