Çanakkale Gelibolu'da orman yangını! İşte son durum

07.07.2020 00:15

Çanakkale Gellibolu'da orman yangını çıktı. 510 kişiden oluşan ekiplerin 118 arazöz ve 20 dozerle devam eden söndürme çalışmalarına 2 amfibik uçak ve 20 helikopterle havadan destek sağlanıyor. A Haber muhabiri Necat Kırbulut, Çanakkale Gelibolu'da meydana gelen yangındaki son durumu canlı yayında aktardı.

Çanakkale Gellibolu'da orman yangını çıktı. 510 kişiden oluşan ekiplerin 118 arazöz ve 20 dozerle devam eden söndürme çalışmalarına 2 amfibik uçak ve 20 helikopterle havadan destek sağlanıyor. A Haber muhabiri Necat Kırbulut, Çanakkale Gelibolu'da meydana gelen yangındaki son durumu canlı yayında aktardı.