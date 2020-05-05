Tarihe adanmış bir hayat: Kadir Mısıroğlu

05.05.2020 18:24

Türkiye 1 yıl önce önemli bir değerini kaybetti. Ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu 86 yaşında yaşamını yitirdi. Peki Kadir Mısıroğlu kimdir? 86 yıllık yaşamınında nelere göğüs gerdi Kadir Mısıroğlu neden 7 yıl hapis cezası aldı? İşte Mısıroğlu'nun hayat hikayesinin anlatıldığı özel portre haberimiz...

Onlarca eser, sayısız çalışma, tarihe adanmış bir hayat...

İsmini aldığı bir 'Kadir Gecesi'nde doğan Kadir Mısıroğlu, Ramazan ayının ilk gecesinde hayata gözlerini yumdu.

86 yıllık yaşamına Türk tarih araştırmacısı, yazar, şair, hukukçu ve eski gazeteci kimliklerini sığdırdı.

Özellikle tarih alanında çok sayıda önemli çalışmaya imza attı.

Türkiye'nin en önemli tarihçi yazarlarından Kadir Mısıroğlu 1933 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğdu.

İlk ve orta okulunu doğduğu ilçe Akçaabat'ta, liseyi de yine memleketi Trabzon'da tamamladı.

1954 senesinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Her zaman aktif biriydi. Öğrencilik hayatında birçok yurt açıp çalıştırdı.

O yıllarda hukuktan ilgi duymaya başladı ardından da Türkiye'nin yakın tarihi ile alakalı araştırmalar yapmaya yöneldi.

Yazarlık serüvenine de gençlik yıllarında çeşitli gazete ve dergilerde takma adlarla yazılar yayımlayarak adım attı.

1961 yılında Aynur Aydın ile evlendi.

Bu evliliğinden üç çocuğu oldu.

KADİR MISIROĞLU NEDEN 7 YIL HAPİS CEZASI ALDI?

1964 yılında Sebil Yayınevi'ni kurdu.

"Lozan zafer mi, hezimet mi?" kitabının birinci cildini bu yayınevinin ilk kitabı olarak yayımladı.

Rıza Nur tarafından 1935'te yazılmış "Hatıratım" adlı kitabı 1968 yılında yayımlayarak ses getirdi.

1970'lere gelindiğindeyse Mısıroğlu için oldukça zor ve hareketli yıllar daha da yoğunlaştı. Milli Türk Talebe Birliği'nde yaptığı bir konuşma nedeniyle hakkında mahkumiyet kararı verildi. Yedi yıl hapis cezası aldı. "Lozan zafer mi, hezimet mi? isimli genişletilmiş ikinci kitabı toplattırıldı.

Mısıroğlu, 1974 genel affı sayesinde serbest kaldı. 1976 yılı başından itibaren İslami bir dergi olan Sebil dergisini çıkarmaya başladı.

Bu dergideki bazı yazılarından dolayı hakkında sayısız dava açıldı. Ancak ne baskılar ne de davalar onu yıldırabildi.

Tarihi araştırmaya,doğru bildiğin konuşmaya-yazmaya devam etti.

Bir dönem siyasi hayatı da oldu. 1978 yılında Milli Selamet Partisi İdare Kurulu'na seçildi.

12 Eylül darbesi ile Milli Selamet Partisi kapatıldı ve parti yöneticileri tutuklandı.

Ve o da bedel ödeyenlerden oldu.

Bazı arkadaşlarının ısrarı ile yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Mısıroğlu için 11 yıllık gurbet hayatı başladı.

Vatan topraklarına tekrar döndüğündeyse 1991 yılıydı. Hayatını verdiği çalışmalarına kaldığı yerden devam etti.

Ve 1995 yılı..

FETÖ elebaşı Gülen hakkındaki açıklamaları ise çok dikkat çekti.

Adeta bu günler işaret ediyordu.

Mısıroğlu tarihiçi ve yazarlığının yanı sıra uluslara çalışmalarda da bulundu.

Ünlü tarihçi yazar İslam Şurası'nı topladı. Bu uluslararası kongreye İslam aleminden birçok kişi katıldı.

Kadir Mısıroğlu Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı'nın da başkanlığını yaptı. Mısıroğlu, bu vakıfta cumartesi günleri "cumartesi sohbetleri" adıyla konuşmalar yaptı. Takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Mısıroğlu'na ilgi her zaman yoğundu.

Başarıları ve eserleri Türkiye sınırlarını aştı Mısıroğlu'nun...

"Macar İhtilali" isimli kitabına, Hür Macar Yazarlar Birliği'nin en büyük ödüllerinden olan gümüş madalya verildi.

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın başkanlığını yaptığı, Türkiye Milli Kültür Vakfı tarafından "Osmanoğullarının dramı" isimli eseriyse "juri hususi" ödülüne layık görüldü.

Daha sayısız çalışmalara imza atan Kadir Mısıroğlu 6 Mayıs 2019'da İstanbul'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir Kadir Gecesi başlayan hayat hikayesi, Razaman ayının ilk gecesi son buldu.