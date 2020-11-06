‘Tarafsız Twitter’dan Trump’a sansür! Sosyal medya ve manipülasyon

ABD Başkanı Donald Trump’un yaptığı paylaşımlar neden kısıtlanıyor? Seçim dönemlerinde sosyal medyada nasıl manipülasyon yapılıyor? Siyaset bilimci Doç. Dr. Enes Bayraklı A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayraklı, "Bu sosyal medya şirketlerinin işi değil" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'un yaptığı paylaşımlar neden kısıtlanıyor? Seçim dönemlerinde sosyal medyada nasıl manipülasyon yapılıyor? Siyaset bilimci Doç. Dr. Enes Bayraklı A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayraklı, "Bu sosyal medya şirketlerinin işi değil aynı sosyal medya şirketlerinin diğer ülkelerdeki seçimlerde de seçimlere hile karıştırdıkları ile ilgili yapılan iddialar var." şeklinde konuştu.