Başkan Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü 03.03.2020 01:01

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Merkel görüşmesinde, İdlib ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.