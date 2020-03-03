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Akıncılar filo ’de eli kanlı Esad rejiminin hain planına geçit vermedi

Dünyanın gözü 'deyken bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İdlib'de eli kanlı Esad rejim güçlerinin hava saldırısında 34 askerimiz şehit olmuştu. saldırının ardından anında harekete geçerek rejime ağır darbe vurdu. Rejime ait 2 savaş uçağı düşürüldü. rejimine ait bomba yüklü iki savaş uçağının düşürüldüğü hava harekâtının detayları ortaya çıktı.

  • Güncel
  • 03.03.2020 09:06
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 09:11
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Akıncılar filo Esad'ın hain planına geçit vermedi

Zalim Esad rejimine ağır darbe vuruluyor. Harekatı'nda 2 bin 557 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Rejime ait 2 uçak da düşürüldü. Esad rejimine ait SU-24 model uçakların düşürüldüğü operasyonun detayları da ortaya çıktı.

AKINCILAR FİLO İKİNCİ KALLEŞ SALDIRIYA GEÇİT VERMEDİ
Bahar Kalkanı Harekâtı kapsamında rejimine ait bomba yüklü iki savaş uçağının düşürüldüğü hava harekâtının detaylarına Sabah Gazetesi ulaştı.



SU-24 model rejim uçaklarının 34 askerimizin şehit olduğu saldırıya benzer şekilde birliklere doğru yönelmesiyle İncirlik'ten kalkan uzun mesafedeki hedefleri görebilme kabiliyetine sahip radar ve Amraam füzeleriyle donatılan "Akıncılar" filoya ait iki F-16 tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Uçakların düşürülmesiyle Türk askerine yapılacak saldırının önlendiği öğrenildi.

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