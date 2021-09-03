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Taliban sözcüsü BBC Arapça'nın sunucusuyla dalga geçti

Taliban sözcüsü BBC Arapça'nın sunucusuyla dalga geçti
03.09.2021 12:09 - Son Güncelleme: 03.09.2021 12:17
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BBC'nin yayına çıkan Taliban’ın Katar’daki Siyasi Ofis Sözcüsü Muhammed Naim, Londra'da çalışan BBC Arapça sunucusu Nuran Selam arasında şeriat hakkında tartışma yaşandı. Sözcü Naim, Taliban'ın kadın haklarının engeleyeceğini öne süren BBC sunucusunu yalanladı. Naim, birtakım gerçek dışı iddialarla kendilerini zan altında bırakan BBC'nin Mısırlı Arap sunucusunun şeriatı bilmediğini ima ederek, "Kur'an'ı bize tesfir eder misiniz?" diye sordu.


Savaşı kaybeden ABD ve İngiltere öncülüğündeki Batı'lı güçlerin işgali sonlandırıp ülkeden ayrıldı. Taliban'ın Afganistan'da yönetimi tekrar ele geçirmesi sonrası merak edilen en büyük soru ülkede şeriatın nasıl uygulanacak olması...

Geçtiğimiz günlerde BBC Arapça'nın bir programına katılan Taliban'ın Katar'daki Siyasi Ofis Sözcüsü Muhammed Naim ülkede İslam yasasının nasıl uygulanacağı konusunda bilgiler verdi.

Kadın haklarını engelleneceğini söyleyen BBC Arapça sunucusu Nuran Selam, şimdiye kadar süregelen Batı propagandasını tekrarladı. Sözcü Naim Kur'an'ı yanlış anladıklarını söyleyen BBC sunucusu Nuran Selam'a, "Kur'an'ı sizin görüşlerinize göre mi tefsir edelim?" sorusunu sordu.

BBC SUNUCUSUNU Tİ'YE ALDI: KURAN'I BİZE TESFİR EDER MİSİNİZ?

İşte o tartışma:

BBC Sunucusu Nuran Selam: Kadınlar elbette şer'i haklarını elde etmeli. Ama soru şu ki, şeriatı kim tefsir edecek? Eğitimsizliğin yaygın olduğu, Kur'an'ı dahi okuyamayanların çok olduğu bir ülkede siz şeriattaki kadın haklarını yanlış mı anlıyorsunuz?

Taliban Sözcüsü Muhammed Naim: Kur'an'ı sizin görüşlerinize göre mi tefsir edelim? Kur'an'ı bize tesfir eder misiniz?

"İSLAM'DA KADINLARIN ÇALIŞMA HAKKI VARDIR"

Öte yandan Sözcü Naim, "İslam'da kadınların genel olarak çalışma hakkı vardır ve çalışma imkanına sahip olacaklardır, ancak hangi düzeyde ve hangi alanlarda olursa olsun, bu konuları zamana bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

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