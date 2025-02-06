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Takvim.com.tr Reis’e iletin denilen videoya ulaştı! Depremde can veren Fatma Dizlek teyzenin Başkan Erdoğan sevgisi
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Takvim.com.tr "Reis'e iletin" denilen videoya ulaştı! Depremde can veren Fatma Dizlek teyzenin Başkan Erdoğan sevgisi

Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 14:18 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 14:18

Hataylı depremzede Meral Bayram, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a depremde can veren annesi Fatma Dizlek'in Başkan Erdoğan için çektiği videoyu izletti. Bayram'ın "Reis'e bunu iletebilir misiniz?" talebi üzerine Bakan Bolat ileteceklerini söyleyip talimat verdi. Takvim.com.tr söz konusu videoya ulaştı. Depremin 5. günü enkazdan cansız bedeni çıkarılan Fatma Dizlek isimli yaşlı kadının "Edirne'de Van'a kadar... Benim çok güzel bir cumhurbaşkanım, başkanım var. İster savaş ister barış vermem sizlerden ben bir karış. Sizi çok seviyorum AK Parti" dediği görüldü.

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