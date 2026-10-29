Adıyaman Besni’de su dolu çukuruna düşen 7 yaşındaki Yunus Emre Mutlu hayatını kaybetti
Adıyaman’ın Besni ilçesinde, inşaatın asansör boşluğu için kazılan ve yağış nedeniyle suyla dolan çukura düşen 7 yaşındaki Yunus Emre Mutlu hayatını kaybetti. Erdemoğlu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Yunus Emre Mutlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
ADIYAMAN'DA SU DOLU ÇUKURA DÜŞEN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, inşaatın asansör boşluğu için kazılan su dolu çukura düşen 7 yaşındaki Yunus Emre Mutlu hayatını kaybetti.
Olay, Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatın asansör boşluğu için kazılan çukur, ilçede etkili olan yağış nedeniyle suyla doldu.
ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR SUDAN ÇIKARDI
İnşaatın çevresinde oyun oynayan Yunus Emre Mutlu, dengesini kaybederek su dolu çukura düştü.
Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılan çocuk için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, Mutlu'yu Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Besni Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 7 yaşındaki Yunus Emre Mutlu, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Polis ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiği olay hakkında inceleme başlattı.