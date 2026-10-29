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Besni Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 7 yaşındaki Yunus Emre Mutlu, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılan çocuk için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, Mutlu'yu Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay, Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatın asansör boşluğu için kazılan çukur, ilçede etkili olan yağış nedeniyle suyla doldu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, inşaatın asansör boşluğu için kazılan su dolu çukura düşen 7 yaşındaki Yunus Emre Mutlu hayatını kaybetti.