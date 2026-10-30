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Sivas'ta patates yüklü kamyon yağmurda kontrolden çıktı: Devrilen araçta 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Sivas'ta patates yüklü kamyon yağmurda kontrolden çıktı: Devrilen araçta 1'i ağır 3 kişi yaralandı

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Sivas’ın Gürün ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, patates yüklü kamyon yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Fatmaderviş köyü mevkiinde gerçekleşen kazada sürücü B.B. ile birlikte H.Ö. ve Y.D. yaralandı. Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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