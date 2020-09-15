Yeni yayımladığı kitabında ifade özgürlüğünden bahsederken, Suudi Arabistan'ın isteği üzerine bir programın yayından kaldırılmasının bir hata olup olmadığının sorulması üzerine Hastings, "Bu zor bir karardı." değerlendirmesinde bulundu.

SKANDALI İYİ BİR ADIM OLARAK NİTELEDİ!

Patriot Act'in ilgili bölümünü yayından kaldırmanın karşılığında, "Queer Eye," "Sex Education" ve "Orange is the New Black" gibi programları Suudi Arabistan'da yayınlama şansları olduğunu belirten Hastings, "Bu tedirgin edici bir tavizdi, bunu onaylamamız kolay olmadı ama bu adımın iyi olduğunu düşünüyoruz." sözleriyle kirli pazarlığı savundu.