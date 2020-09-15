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    ve arasında iğrenç ''' pazarlığı! Skandala tepki yağdı: Katilin ortağı Netflix

    Pedofili ve eşcinselliği öne çıkaran içerikleriyle bilinen küresel sapkınlık projesi 'in Suud yönetimiyle yaptığı kirli pazarlık ortaya çıktı. Netflix 'su , Veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın i nedeniyle eleştirildiği bir programı Suudi Arabistan'da yayından kaldırılması karşılığında, "pedofili" ve "eşcinsellik" içerikli videoları yayınlamalarına izin verildiğini itiraf etti. Suud ve Netflix’in bu kirli pazarlığına dan tepki yağdı.

    takvim.com.tr

    Yayınladığı dizi ve filmlerle dünya genelinde milyonlarca eve giren, pedofili ve eşcinselliği öne çıkaran içerikleriyle bilinen küresel sapkınlık projesi Netflix'in Suudi Arabistan yönetimiyle yaptığı kirli pazarlık ortaya çıktı.

    CİNAYETİ ÖRTBAS ETMEK İÇİN SAPKIN İÇERİKLERE İZİN
    Sapkınlık projesi Netflix 2019'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle eleştirildiği bir programı Suudi Arabistan'da yayından kaldırma karşılığında, "pedofili" ve "eşcinsellik" içerikli videoları bu ülkede yayınlamalarına izin verildiğini itiraf etti.

    Netflix'in CEO'su Reed Hastings, CNN televizyonuna verdiği bir röportajda, Ocak 2019'da Hasan Minhaj'ın sunduğu "Patriot Act" isimli programın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bölümünün Suudi Arabistan'da yayından kaldırılması kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Yeni yayımladığı kitabında ifade özgürlüğünden bahsederken, Suudi Arabistan'ın isteği üzerine bir programın yayından kaldırılmasının bir hata olup olmadığının sorulması üzerine Hastings, "Bu zor bir karardı." değerlendirmesinde bulundu.

    SKANDALI İYİ BİR ADIM OLARAK NİTELEDİ!
    Patriot Act'in ilgili bölümünü yayından kaldırmanın karşılığında, "Queer Eye," "Sex Education" ve "Orange is the New Black" gibi programları Suudi Arabistan'da yayınlama şansları olduğunu belirten Hastings, "Bu tedirgin edici bir tavizdi, bunu onaylamamız kolay olmadı ama bu adımın iyi olduğunu düşünüyoruz." sözleriyle kirli pazarlığı savundu.

    SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
    Netflix CEO'su Hastings'in itiraflarının ardından, sosyal medya kullanıcıları Suud yönetiminin siyasi çıkarları için pedofili ve eşcinsellik gibi ögelerin bulunduğu yayınlara müsaade etmsine ve bu kirli pazarlığa sert tepki gösterdi.

    KATİLİN ORTAĞI NETFLIX
    Sosyal medyada "#KatilinOrtağıNetflix" etiketiyle binlerce tepki paylaşımı yapıldı.

    İşte kirli pazarlığa gelen tepkilerden bazıları:

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    Haberler Güncel Netflix ve Suudi Arabistan arasında iğrenç ''Cemal Kaşıkçı' pazarlığı! Skandala tepki yağdı: Katilin ortağı Netflix
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