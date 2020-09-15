Yayınladığı dizi ve filmlerle dünya genelinde milyonlarca eve giren, pedofili ve eşcinselliği öne çıkaran içerikleriyle bilinen küresel sapkınlık projesi Netflix'in Suudi Arabistan yönetimiyle yaptığı kirli pazarlık ortaya çıktı.
CİNAYETİ ÖRTBAS ETMEK İÇİN SAPKIN İÇERİKLERE İZİN
Sapkınlık projesi Netflix 2019'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle eleştirildiği bir programı Suudi Arabistan'da yayından kaldırma karşılığında, "pedofili" ve "eşcinsellik" içerikli videoları bu ülkede yayınlamalarına izin verildiğini itiraf etti.
Yeni yayımladığı kitabında ifade özgürlüğünden bahsederken, Suudi Arabistan'ın isteği üzerine bir programın yayından kaldırılmasının bir hata olup olmadığının sorulması üzerine Hastings, "Bu zor bir karardı." değerlendirmesinde bulundu.
SKANDALI İYİ BİR ADIM OLARAK NİTELEDİ!
Patriot Act'in ilgili bölümünü yayından kaldırmanın karşılığında, "Queer Eye," "Sex Education" ve "Orange is the New Black" gibi programları Suudi Arabistan'da yayınlama şansları olduğunu belirten Hastings, "Bu tedirgin edici bir tavizdi, bunu onaylamamız kolay olmadı ama bu adımın iyi olduğunu düşünüyoruz." sözleriyle kirli pazarlığı savundu.