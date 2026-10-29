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Hatay Dörtyol'da trenin metrelerce sürüklediği otomobildeki 45 yaşındaki anne öldü oğlu yaralandı

Hatay Dörtyol'da trenin metrelerce sürüklediği otomobildeki 45 yaşındaki anne öldü oğlu yaralandı

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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde hemzemin geçitten geçmek isteyen otomobile yük treninin çarpmasıyla feci bir kaza meydana geldi. Özerli Mahallesi’nde yaşanan kazada trenin metrelerce sürüklediği otomobilde büyük hasar oluşurken, araçta bulunan 45 yaşındaki anne Hülya Baysal ile 21 yaşındaki oğlu Orhan Baysal ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan anne Hülya Baysal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, oğlunun tedavisi devam ediyor.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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