SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Suriye Devlet Başkanı Esed Moskova’da: Gözler Başkan Erdoğan'da
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024, 14:54 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2024, 11:54

Suriye Devlet Başkanı Esed Moskova’da: Gözler Başkan Erdoğan'da

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye Devlet Başkanı Esed dün Moskova'da bir araya geldi. Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Esed'le uzun süredir bir araya gelmediklerini ve gündemde ele alacakları çok sayıda konunun bulunduğunu söyledi.Putin ile Esed görüşmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Esed ile görüşme konusundaki sözleri yeniden gündem oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in Moskova'da bir araya geldiği bildirildi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ile Esed'in dün gece Kremlin Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Esed'le ilgili sözleri yeniden gündeme geldi.

PUTİN VE ESED BİR ARADA

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Esed'le uzun süredir bir araya gelmediklerini ve gündemde ele alacakları çok sayıda konunun bulunduğunu söyledi.

Suriye'nin de bulunduğu bölgede durumun olumsuz yönde geliştiğine işaret eden Putin, "Ticari ve ekonomik ilişkilerimize gelince, burada da birçok konu var. Umut verici gidişatlar da bulunuyor. Umarım bu konuyu da ele alırız." şeklinde konuştu.

Esed de Rusya ile Suriye'nin geçmişten bugüne zor süreçlerden geçtiğini belirterek, "Bugün dünya genelinde ve Avrasya bölgesinde yaşanan olaylar göz önüne alındığında, bugünkü görüşmemiz tüm detayların ele alınması, olası beklentiler ve senaryoların istişare edilmesi açısından çok önemli." dedi.

Esed ise "Bugün dünya genelinde ve Avrasya bölgesinde yaşanan tüm olaylar dikkate alındığında bugünkü görüşmemiz bu olayların gelişimine ilişkin tüm detayların tartışılması, olası beklenti ve senaryoların ele alınması açısından çok önemli görünüyor" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU
Putin ve Esed arasındaki görüşmenin ardından Başkan Erdoğan'ın Esed ile görüşme konusundaki sözleri yeniden gündeme geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Astana'da düzenlenen Şanghay İş birliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından dönüş yolunda gazetecilerin Suriye ile ilgili sorusu üzerine "Bizim Sayın Putin ile Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir. Sayın Putin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirebilirse, bu yeni bir sürecin başlangıcı olabilir. El birliği ile ayrımsız bir biçimde bu terör yapılarının kökünün kazınması, Suriye'nin geleceğinin inşası için mühimdir." şeklinde konuşmuştu.

ÖMER ÇELİK PUTİN'İ İŞARET ETMİŞTİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, salı günü partisinin MKYK toplantısının ardından açıklama yapmış ve merakla beklenen Erdoğan-Esad görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Erdoğan-Esad zirvesine ilişkin bir takvim belirlenmediğini, istihbarat kurumlarının görüşmelerinin sürdüğünü belirten Çelik, Rusya Devlet Başkanı Putin'in de görüşmeye ilişkin girişimlerinin olduğunu söylemişti.

SIRADAKİ VİDEO
Kütahya’da okul müdür yardımcısına bıçaklı saldırı!
25.07.2024Perşembe
İETT ZAM HABERİ: Zamlı mavi kart ücreti ne kadar oldu? İETT aylık abonman kaç TL? | İETT tam abonman ve öğrenci abonman ücret tarifesi 2024
25.07.2024Perşembe
Metrobüs tek basım ücreti ne kadar? Yüzde 13 zamlandı!
25.07.2024Perşembe
MSB'den z raporu: Son bir haftada 94 terörist etkisiz hale getirildi
25.07.2024Perşembe
Köpekperestlerden TBMM’de skandal!
25.07.2024Perşembe
Bunlar da Var
SON DAKİKA! Bingöl’de yaşanan dehşetin boyutu büyüyor; Ölü sayısı 4’e yükseldi 02:15
Bingöl'deki dehşette ölü sayısı artıyor
25.07.2024Perşembe
Tokat’ta muhtar kavgası: 1 ölü, 2 yaralı! 01:29
Tokat'ta muhtar kavgası: 1 ölü, 2 yaralı!
25.07.2024Perşembe
Avcılar Firuzköy Bulvarı’nda Motosiklet kazası: 2 ölü! 01:09
Avcılar'da Motosiklet kazası: 2 ölü!
25.07.2024Perşembe
Mersin sonrası Ağrı’da da skandal! Bebek katili Öcalan’ı öven şarkıda halay çeken hainler kamerada 00:20
Bebek katili Öcalan'ı öven şarkıda halay çeken hainler kamerada
25.07.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA