Avcılar'da çekiciye arkadan çarpan motosikletteki baba ve oğlu hayatını kaybetti.
Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı Topkapı istikametinde seyreden 34 GOC 275 plakalı motosiklet sürücüsü Yunus Kar (49), kırmızı ışıkta bekleyen 55 NF 044 plakalı çekiciye arkadan çarptı.
Kazada sürücü Kar ile arkasında oturan oğlu Halil İbrahim Kar (17) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan baba ve oğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.