SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Avcılar Firuzköy Bulvarı'nda Motosiklet kazası: 2 ölü!
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024, 16:37 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2024, 16:46

Avcılar Firuzköy Bulvarı'nda Motosiklet kazası: 2 ölü!

İstanbul Avcılar Firuzköy Bulvarı'nda bir otomobilin sıkıştırması sonucu yönünü değiştirip kırmızı ışıkta bekleyen çekiciye arkadan çarpan motosikletli baba oğul hayatını kaybetti.

Avcılar'da çekiciye arkadan çarpan motosikletteki baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı Topkapı istikametinde seyreden 34 GOC 275 plakalı motosiklet sürücüsü Yunus Kar (49), kırmızı ışıkta bekleyen 55 NF 044 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

Kazada sürücü Kar ile arkasında oturan oğlu Halil İbrahim Kar (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan baba ve oğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SIRADAKİ VİDEO
Tokat'ta muhtar kavgası: 1 ölü, 2 yaralı!
25.07.2024Perşembe
Önce Mersin şimdi de Ağrı! PKK halaylı sistematik provokasyon... Ters kelepçe vuruldu, gereği yapıldı
25.07.2024Perşembe
Türkiye'nin girişimleri sonrası Kerkük'te 100 yıl sonra Türkmen vali dönemi! Sıra yönetimi devralmakta!
25.07.2024Perşembe
Suriye Devlet Başkanı Esed Moskova’da: Putin ile 21 yıl sonra ilk görüşme! Gözler Başkan Erdoğan'da
25.07.2024Perşembe
Kütahya’da okul müdür yardımcısına bıçaklı saldırı!
25.07.2024Perşembe
Bunlar da Var
SON DAKİKA! Bingöl’de yaşanan dehşetin boyutu büyüyor; Ölü sayısı 4’e yükseldi 02:15
Bingöl'deki dehşette ölü sayısı artıyor
25.07.2024Perşembe
Mersin sonrası Ağrı’da da skandal! Bebek katili Öcalan’ı öven şarkıda halay çeken hainler kamerada 00:20
Bebek katili Öcalan'ı öven şarkıda halay çeken hainler kamerada
25.07.2024Perşembe
Survivor Yiğit Poyraz sevgilisi Yasmin Erbil ile Bali’de! Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin’den aşk tatilinden peş peşe paylaşımlar... 00:23
Survivor Yiğit Poyraz sevgilisi Yasmin Erbil ile Bali’de!
25.07.2024Perşembe
İETT ZAM HABERİ: Zamlı mavi kart ücreti ne kadar oldu? İETT aylık abonman kaç TL? | İETT tam abonman ve öğrenci abonman ücret tarifesi 2024 02:12
Zamlı Mavi kart ücreti ne kadar oldu? İETT aylık abonman kaç TL?
25.07.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA