Haberler Haber Videoları SULTANGAZİ'de, kalabalık kaçak göçmen grubunun bir binanın arka bahçesinde saklandığını gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.

SULTANGAZİ'de, kalabalık kaçak göçmen grubunun bir binanın arka bahçesinde saklandığını gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.

SULTANGAZİ'de, kalabalık kaçak göçmen grubunun bir binanın arka bahçesinde saklandığını gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.
11.12.2022 16:23 - Son Güncelleme: 11.12.2022 16:24

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İstanbul Sultangazi'de kalabalık kaçak göçmen grubunun bir binanın arka bahçesinde saklandığını gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Bazı mahalle sakinleri ise ellerinde sopa ve fenerlerle saklanan göçmenlerin bazılarını yakalayarak polise teslim etti.

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Olay, gece saat 01.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Oturduğu binanın arka bahçesinde sesler duyan bir mahalle sakini, balkona çıktı. Bahçede kalabalık bir grup gören kişi, diğer bina sakinlerini de bilgilendirdi. Saklanan kişilerin Kaçak Göçmen olduğunu anlayan bina sakinleri durumu polise bildirdi.

Bu sırada bazı kaçak göçmenler, olay yerinden kaçtı. Bir grup mahalle sakini ise ellerinde kürek, sopa ve el feneri ile binanın arka bahçesinde saklanan kaçak göçmenleri aradı. Saklanan üç göçmen mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler, Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini teslim edildi.

Yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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