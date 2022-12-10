Başkan Erdoğan Samsun'daki toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da Kavak ve Asarcık arasındaki yolun konforunu ve kalitesini artıracak Kavak-Asarcık Yolu ve yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışını gerçekleştirdi. Yeni yapılan yolla seyahat süresi 10 dakika kısaldı. Başkan Erdoğan törende açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "5 milyar 880 milyon lirayı geçen 244 ayrı projenin resmi açılışını yaparak Samsun'un büyümesi, gelişmesi ve kalkışması yolunda yeni bir adımı daha atıyoruz." dedi. CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'li Rifkin ile çalışmasına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda. Siz varsınız yeter. Nedir o ithal danışmanlar falan. Geç o işleri geç." dedi.