Sözcü'nün Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın damadı CHP’li İBB basın sözcüsü Nadir Ataman Meclis'te FOX ve Sözcü reklamı yapmış! 19.04.2020 13:43

Geçtiğimiz günlerde CHP’li İBB’nin Basın Sözcüsü Nadir Ataman’ın Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz’ın damadı olduğu öğrenilmişti. Ataman’ın İBB Meclisi’nde FOX TV ve Sözcü gazetesinin reklamını yaptığı ortaya çıktı. Ataman’ın, "Ufkunuzu açmak isterseniz size tavsiye ediyorum. Ara sıra Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Oda TV okursanız gerçekten haberlere ulaşmış olursunuz. (…) Seyretmek isterseniz size Fox TV, Halk TV, Tele-1, KRT televizyonlarınızı da izlemenizi tavsiye ederim” ifadelerine AK Parti’den çok sert tepki geldi. AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, "Kimin hangi televizyonu seyrettiği, hangi televizyonu seyretmediği. Sizin yanınızda olanları seyredince objektif habercilik, öbür taraftakini seyredince yandaşçılık.. Böyle bir sınıflandırma hangi hakla yapıyorsunuz?” dedi.