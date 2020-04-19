Kuşum Aydın son haliyle şoke etti! 'Estetikten gözleri görünmüyor' 19.04.2020 15:04

Kuşum Aydın olarak ekranlardan tanıdığımız gerçek adı Muharrem Aydın Uğurlular, son haliyle herkesi şoke etti. 54 yaşındaki Kuşum Aydın evinden Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına canlı bağlandı. Geçirdiği sayısız estetik operasyonlarından sonra yüzünde şişlik olduğu görülen Kuşum Aydın, 1 Temmuz 1966 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk şarkıcı, söz yazarı ve sunucu olarak biliniyor. 1998 yılında çıkardığı Mutlu Yıllar Kuşum adlı albümünün ardından aldığı Kuşum Aydın lakabının yanı sıra, Papyon Aydın ve Şeker Aydın olarak da tanınıyor.