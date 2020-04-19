Aslı Enver ile Kerem Tunçeri sevgili mi? Bomba iddianın şoke eden ayrıntıları! Uraz Kaygılaroğlu'dan sonra... 19.04.2020 13:39

Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'nin sevgili olduğu yönündeki iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü! Ancak verilen ayrıntılara göre bu aşk hızlı bir şekilde evliliğe doğru gidiyor... 35 yaşındaki Aslı Enver, Murat Boz ile 4 yıllık ilişkisine 3 kez şans verdikten sonra ayrılma kararı almış ve aylar sonra da kendisi gibi oyuncu olan Uraz Kaygılaroğlu ile yakınlaştığı iddiasıyla gündeme gelmişti. İki kez yemeğe giden ikilinin arkadaş kalmaya karar verdikleri iddia edilmişti 2020'nin aşk bombası Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programında geldi. Aslı Enver'in, eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile bir aydır aşk yaşadığı iddia edildi. İşte detaylar ve Aslı Enver'in eski sevgilileri...

2020'nin aşk bombası Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'den geldi. Dört yıllık ilişkisini kısa bir süre önce bitiren Aslı Enver, gönlünü 41 yaşındaki eski basketbolcu Kerem Tunçeri'ye kaptırdı.

Kanal D ekranlarından yayınlanan '2. Sayfa' programında 2020'nin aşk bombası patlatıldı.

Yaklaşık bir aydır birlikte olan Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'nin ilişkilerini uzakta yaşamayı tercih ettikleri iddia edildi.

1 AY ÖNCE BAŞLADI

İkili, ortak bir arkadaşları sayesinde yaklaşık bir ay önce tanıştı. Corona virüs salgını sonrası ayrı kalan ikili telefon üzerinden ilişkilerini yürütmeye devam ediyor.

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