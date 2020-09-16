Sosyal medyayı ayağa kaldıran provokatif paylaşım! Vatandaş tutuklama istedi

16.09.2020 09:07

Sosyal medyada bir genç kadın, Batman’da Uzman Çavuş Musa Orhan’ın cinsel saldırıda bulunduğu 18 yaşındaki İpek Er’in intihar etmesi ile Sakarya’da mevsimlik işçilere ve Afyonkarahisar’da inşaat işçilerine yapılan saldırıları öven bir video paylaştı. Video sosyal medyada büyük tepki çekersen, vatandaşlar provokatörün tutuklanmasını talep etti.

Videoda dans ederek ırkçı ve cinsiyetçi ifadeler kullanan kadının yakalanması için sosyal medyada kampanya başlatıldı. "ırkçıkadıntutuklansın" etiketini kullanan sosyal medya kullanıcıları, kimliği belirsiz kadına tepki gösterdi.











