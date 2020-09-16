CHP'li Barış Yarkadaş'tan partide çöküş itirafı: Üye sayımız her gün eriyor

16.09.2020 10:37

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, partide patlak veren 'Atatürk' tartışmasının ardından bir TV programında gündemi değerlendirdi. Yarkadaş, partinin ilkelerinden uzaklaştığını belirterek son 18 ayda binlerce üyenin istifa ettiğini söyledi. Yarkadaş, "Son 18 ayda İstanbul'da 41 bin 157 üye istifa etti. Sadece birkaç ilde 70 bine yakın üye kaybettik. Yönetimin oturup neden bu insanlara partiden istifa ediyor diye düşünmesi lazım" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Halk TV'de katıldığı bir programda partisinin ilkelerinden uzaklaştığı için son 18 ayda binlerce üyenin istifa ettiğini söyledi.

PARTİ İLKELERİNDEN UZAKLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Atatürk demek istemediğini Mustafa Kemal demeyi tercih ettiğini söyleyince CHP'de tartışmalar başlamıştı. Partinin ilkelerinden uzaklaştığını düşünen çok sayıda vatandaş tepki göstermişti. Birçok vatandaş, Kaftancıoğlu'nun sözleri üzerine sosyal medyada büyük harflerle Atatürk yazmaya başlamıştı.

Bu tartışmaları Halk TV'de bir programda değerlendiren Barış Yarkadaş, daha çarpıcı bir konuyu gündeme getirdi. Yarkadaş, partinin ilkelerinden uzaklaştığını ve bu nedenle partide üyelerin istifa ettiğini ifade etti.

18 AYDA BİRKAÇ İLDE 70 BİNE YAKIN ÜYE KAYBETTİK

CHP'nin ilkelerinden uzaklaştığını belirten Barış Yarkadaş, partinin ilkelerden uzaklaştıkça binlerce üye kaybettiği belirtti.





Yarkadaş şu ifadelerle partideki istifaları dile getirdi:

Partinin ilkelerinden uzaklaştıkça, üye de kaybediyoruz. İstanbul'da son 18 ayda, 41 bin 157 üye istifa etmiş.

Sadece Kadıköy'de, belediyesini bizim yönettiğimiz Kadıköy'de, 2 bin 400 üye 18 ayda istifa etmiş. İzmir'de, 25 bin 17 kişi son 18 ayda istifa etmiş. Malatya'da bin 642 kişi istifa etmiş. Şanlıurfa'da 925, Tunceli'de bin 81 kişi istifa etmiş.

11 büyükşehiri kazandığımız bir konjonktürde, sadece birkaç ilde 70 bine yakın üye kaybettik. Yönetimin oturup neden bu insanlara partiden istifa ediyor diye düşünmesi lazım.