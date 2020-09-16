Antalya’da 22 ayrı suça karışan silahlı suç şebekesine operasyon yapıldı. Antalya, Yalova ve İstanbul illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, senet, metal dedektörü, tüfek ve dijital materyal ele geçirildi.
Antalya’da dev operasyonu: Çok sayıda silah ele geçirildi
16.09.2020 02:53
- Antalya’da dev operasyonu: Çok sayıda silah ele geçirildi
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