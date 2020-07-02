Sosyal medya mı sosyal terör mü? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yapılan saldırılara tepkiler büyüyor!

02.07.2020 19:15

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan bebeğini ve eşini hedef alan ahlaksız paylaşımlara tepkiler çığ gibi büyüyor. Peki sosyal medya terörü nasıl sona erecek? Geçmişte siyasilere yönelik benzer hakaretler saldırılar yaşanıyor muydu? Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, A Haber canlı yayınında Albayrak ailesine yapılan çirkin saldırılara sert tepki gösterdi. Donat, geçmişte birçok siyasi isme ve ailelerine yönelik böyle ahlaksızca saldırıların olduğunu ve o dönem topyekun bir irade ile karşı konulamadığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan bebeğini ve eşini hedef alan ahlaksız paylaşımlara tepkiler çığ gibi büyüyor. Peki sosyal medya terörü nasıl sona erecek? Geçmişte siyasilere yönelik benzer hakaretler saldırılar yaşanıyor muydu? Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, A Haber canlı yayınında Albayrak ailesine yapılan çirkin saldırılara sert tepki gösterdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

SİCİL PARLAK DEĞİL

Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat: Bu konuda sadece sosyal medyanın değil Türk medyasının da yazılı görsel medyanın ve Türk siyasetinin sicili parlak değil. Bazı şeyleri kabul edelim düzeltmek için gayret sarf edelim, geçmişteki yanlışlardan dolayı da özür dilemesini bilelim.





TÜRKİYE BUGÜN SAMİMİYET TESTİNDEN GEÇİYOR

Sayın Cumhurbaşkanının kızına torununa bir hakarette bulunuldu. Evet, görüyorum siyaset sınıfı tepki gösteriyor ama toplumun bir kısmı ne kadar samimi? Türkiye burada bir testten geçiyor. Seneler önce yeni nesiller bilmez Başbakan Sayın Süleyman Demirel'in eşi Nazmiye hanıma 'Bir kunduracıyla birlikte' diye çamur atıldı. Bir gazetemizin manşetinden atıldı. Türkiye bu manşete topluca bir tepki gösteremedi. Türk siyaseti de toplu tepki koymadı bir kısmının hoşuna gitti. Süleyman Demirel hayatında hiçbir gazeteciyi mahkemeye vermemiştir sadece bu olayda mahkemeye verdi 'İffetimle oynandı' diye. Eğer biz Türk medyası, siyaseti, toplumu olarak bu alçaklığa topluca bir tepki gösterebilseydik daha sonraki terbiyesizlikler sıra sıra gelmezdi...

TURGUT ÖZAL'IN AİLESİNE ÇAMUR ATILDI

Rahmetli Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın hanımefendisine ve kızına çamur atılırken toplumun bir kısmının hoşuna gitti tepki gösterilmedi. Tepki gösteren sadece sevenler ve partilileriydi diğer kesim 'Aman ne güzel' dedi. 'Keşke hakim beraat ettirse' dediler.





28 ŞUBAT DÖNEMİNDE ERBAKAN VE ÇİLLER'E AĞZA ALINMAYACAK HAKARETLER

28 Şubat dönemini hatırlayın… Bir general çıktı Meclis'ten güvenoyu almış Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a 'P...' dedi. Televizyonlar çevirip çevirip bunu defalarca yayınladı. Biz Türk medyası olarak Türk siyaseti, Türk toplumu olarak bir tepki ortaya koymadık. Toplu tepki göstermedik.

Aynı dönemde 28 Şubat döneminde ünlü bir Alman dergisi 'Mafya anası' diyerek Prof. Dr. Sayın Tansu Çiller'i Doğru Yol Partisi Genel Başkanını manşetlere taşıdı kapak yaptı. Biz Türkiye olarak aldık bu kapağı kullandık yayın yaptık. Kapakta Tansu Çiller'in fotoğrafı ve bir uyuşturucu enjektörü fotoğrafı var. Hiç birimiz çıkıp da yüksek sesle diyemedik ki biz o partiye oy verdik. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir parti liderine siz mafya anası diyemezsiniz diye bir toplu tepki ortaya koymadık.



Çok ayıp bir şey ama.. 28 Şubat döneminde bir gazetemiz ulusal gazetemiz Tansu Çiller için "Laik …." diye manşet attı. Türk siyasetinin bir toplu tepkisi yoktur buna. Türk medyasının da toplu tepkisi yoktur. Gazetecilik bu değildir deyip o gazeteyi bir paçavra haline getiremedik biz.







YAPILAN ALÇAKLIKTIR, TERBİYESİZLİKTİR!

Sayın Cumhurbaşkanının kızına torununa yapılan alçaklıktır, terbiyesizliktir. Aklın alacağı bir iş değildir. Bir akıl kaybıdır. Tepkileri görüyorum 2-3 gündür ama hala kafamda soru işaretleri var. Tepkilerin ne kadarı samimi ne kadarı göstermelik.

SOSYAL MEDYA SOSYAL BATAKLIK HALİNE GELDİ

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan: Sayın Bakanımız Berat Albayrak'a ve değerli eşi Esra Albayrak'a yönelik bu çirkin saldırıları buradan şiddetle kınıyorum protesto ediyorum. Son zamanlarda sosyal medya adeta sosyal bir bataklık haline geldi. İnsanların kişiliğini namusunu hedef alan itibar suikastlarının olması bu alanda hukuki sert yaptırımların elzem kılmıştır ve gündeme getirmiştir.

ALBAYRAK AİLESİNE HAKARET BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir: Bu geleceğimiz adına endişe duymamız gereken bir konu. Sayın Genel Başkanımız hesabını askıya aldığını duyurdu. Bizde düzenleme yapılıncaya kadar herhangi bir paylaşım yapmayacağız… Berat Bey'in yeni doğmuş evladı günahsız masum bir yavrunun üzerinden yapılan bu kabul edilemez, vicdana sığmaz, hiçbir insani değerle bağdaştırılamayacak açıklamalar bardağı taşıran son damla oldu. Herkes üzerine düşeni mutlaka yapmalı. Bu işin kanuni altyapısı muhakkak suretle hayata geçirilmeli.